с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на заявление Европейского центрального банка, в котором говорилось о снижении ставки по депозитам.

Футбол Ди Бьяджо: парадокс, что Каррера не востребован в России и Италии В разное время в России, помимо Карреры, работали итальянские тренеры Невио Скала, Лучано Спаллетти, Фабио Капелло и Роберто Манчини.

Происшествия Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.

Происшествия Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.

Общество За жизнь в Италии решили заплатить 25 тысяч евро Размер пособия составит 700 евро (около 50 тысяч рублей) в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет — таким образом, общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро.

Политика Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.

Наука Вымерший вид кенгуру был похож на коалу Вымерший кенгуру оказался похож пережевыванием жесткой пищи на австралийскую сумчатую панду (коалу), сообщается в PLoS ONE.

Футбол Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.

Политика Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высоко оценил взаимодействие двух стран в военной области.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Космос Российский астроном открыл первую в истории межзвездную комету Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов открыл межзвездную комету, которая прилетела в Солнечную систему из других звездных систем, передает ТАСС.

Экономика Силуанов рассказал о системе добровольных пенсионных накоплений Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».

Наука Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.

Волейбол Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.

Политика Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине Администрация президент США Дональда Трампа разблокиравала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям.

Гаджеты Apple представила новый игровой сервис Компания Apple представила сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей.

Технологии Липчане могут оплатить проезд мобильным приложением Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».

Кино Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Мы не одиноки "Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".

Хоккей Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.