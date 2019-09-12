с чего всё началось

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко показала себя спустя два месяца после родов Самое интересное – фотография была сделана всего спустя два месяца после родов Виктории.

Космос Конец света 14 сентября. Что угрожает миру в этот раз? Мир ждет очередной конец света, 14 сентября парад планет якобы откроет портал в ад и существа из него истребят все живое, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на dailyhoro.ru.

Экономика Голикова раскрыла размер маткапитала после индексации Ранее о индексации материнского капитала с 2020 года говорил министр труда Максим Топилин, однако точный размер индексации он не раскрывал, отмечая, что он составит порядка 470 тыс. руб. Индексация маткапитала была приостановлена в декабре 2016 году по решению президента Владимира Путина.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начался отек мозга У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

Наука В Гарварде вручили Шнобелевскую премию В Театре Сандерса при Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — шуточной награды за самые несуразные достижения в различных областях науки.

Экономика Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.

Футбол «Свой среди чужих, чужой среди своих». «Тамбов» анонсировал игру с ЦСКА «Тамбов» в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА анонсировал встречу афишей фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Транспорт РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Шоу-бизнес Врачи не стали удалять «руки-базуки» Кирилл Терешин, который прославился благодаря "рукам-базукам", обратился за помощью в больницу, однако медики не решились взяться за удаление воспаленных мышц.

Энергетика «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает возможность потребовать от Москвы компенсации, в случае если с «Газпромом» не удастся договориться о транзите газа.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Главной целью самопровозглашенной ДНР является максимальная интеграция в российское пространство, а в идеале - вхождение республики в состав РФ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Политика Навальный улетел из России после обысков его штабов Как утверждает издание "Актуальная политика", блогер "улетает в США на аудиенцию к кураторам", пока "в региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей".

Политика МИД России возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге В МИД России заявили, что Москва возмущена решением Праги перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.

Политика США вернут украденные из России документы В 2016 году США вернули России 28 документов, которые были украдены из страны более 20 лет назад.

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Политика Сноуден назвал условия для своего возвращения в США Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Общество Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.