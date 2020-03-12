Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Происшествия Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.

Экономика Путин объяснил необходимость санации банков Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали «миллионы» граждан.

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Общество В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.

Общество Российские деньги защитили от коронавируса При изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от китайского коронавируса.

Здоровье Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.

Финансы ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.

Армия и оружие США нанесли ответный удар в Ираке Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Общество «Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.

Энергетика Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель.