Энергетика
ИзвестияТрамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Комментарии
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Происшествия
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Экономика
Путин объяснил необходимость санации банков
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали «миллионы» граждан.
Экономика
Рынки США закрылись крупнейшим падением с 1987 года
На рынках США 12 марта произошел крупнейший с октября 1987 года обвал основных котировок.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 млн долларов за скандал с допингом
Общество
Шри-Ланка прекратит выдачу виз по прилете из-за коронавируса
Шри-Ланка прекратит с 14 марта оформлять визы по прилете иностранцам, которые прибыли по общегражданским паспортам из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Происшествия
Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео
Общество
Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Общество
Российские деньги защитили от коронавируса
При изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от китайского коронавируса.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы
Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Здоровье
Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию
Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Финансы
ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей
Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель.
Общество
Консульство Чехии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз
Консульство Чехии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз В стране объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
Политика
Киев разорвал договоры аренды с посольством России
Власти Киева приняли решение о расторжении с посольством Российской Федерации на Украине договоров аренды трех земельных участков.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.