Энергетика
ГородовойТрамп восхитился текущими ценами на нефть
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что текущая цена на нефть ему очень нравится «Могу сказать, что цены сейчас находятся на таком уровне, о котором я и мечтать не мог», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог только мечтать о сложившейся в данный момент на рынке цене на нефть и сравнил эффект от ее падения с сокращением налогов, передает «РИА Новости».Rambler News Serviceвчера в 14:26
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Комментарии
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Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами
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На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
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Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Школьницу с подозрением на коронавирус госпитализировали в Уфе
Медики госпитализировали с подозрением на коронавирус уфимскую школьницу, недавно приехавшую из Франции.
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В России выявлено еще шесть случаев заражения новым коронавирусом
В России за последние сутки выявлено еще шесть случаев заражения новым коронавирусом.
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Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
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Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
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Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом
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Названы самые популярные кроссоверы в мире в 2019 году
Самым популярным новым кроссовером на мировом рынке по итогам 2019 года стала модель Toyota RAV4 — за весь прошлый год было продано 949 919 таких машин.
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
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Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР
В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Здоровье
У жительницы Кирова тест-система подтвердила наличие коронавируса
Киров, 13 марта 2020, 15:07 — REGNUM У жительницы Кирова, которая недавно вернулась из Германии, тест-система подтвердила наличие коронавируса.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Финансы
ЦБ оценил готовность России к внешним финансовым шокам
По данным регулятора, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности».
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Жители Донецка сообщили об артобстреле
Шоу-бизнес
Лолита хочет выйти замуж в шестой раз
Напомним, после 9 лет брака Лолита и Дмитрий Иванов со скандалом разошлись. Лолита обвинила супруга в том, что он альфонс и завел любовницу.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома
Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Энергетика
Леонтьев: Саудовская Аравия больше зависит от цен на нефть, чем РФ
Саудовская Аравия в большей степени зависит от цен на нефть, чем Россия, заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Футбол
АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Коронавирус: в Калининграде заполнены все боксы инфекционной больницы
Губернатор назвал условия полного перекрытия региона и сообщил, что круг наблюдаемых, в связи с коронавирусом, в Калининградской области расширяется.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Общество
На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев
Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.
Происшествия
Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских
Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
Экономика
Акции Сбербанка выросли на 10% на торгах Московской биржи
Цена обыкновенных акций выросла на 10,1% до ₽10,73 на 15:00 мск, привилегированные подорожали на 10,4% до ₽189,20.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.