с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что текущая цена на нефть ему очень нравится «Могу сказать, что цены сейчас находятся на таком уровне, о котором я и мечтать не мог», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Общество Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Политика Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза страны — участники встречи обсудили в том числе волатильность на международных рынках и ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, заявил в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в мире в 2019 году Самым популярным новым кроссовером на мировом рынке по итогам 2019 года стала модель Toyota RAV4 — за весь прошлый год было продано 949 919 таких машин.

Политика Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.

Политика Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Лолита хочет выйти замуж в шестой раз Напомним, после 9 лет брака Лолита и Дмитрий Иванов со скандалом разошлись. Лолита обвинила супруга в том, что он альфонс и завел любовницу.

Общество «Яндекс» попросил сотрудников работать из дома Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.

Общество На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.