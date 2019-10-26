Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду позиций. Об этом сообщается в прокламации американского лидера, которую распространил Белый дом.

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду позиций

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