Политика
КоммерсантъТрамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
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Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований, говорится в прокламации Трампа, которую распространил Белый дом. Одновременно президент отменил беспошлинный режим торговли по ряду товаров для Таиланда.РИА Новости19:49
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Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям
Московский Комсомолец19:44
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