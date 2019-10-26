Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований, говорится в прокламации Трампа, которую распространил Белый дом. Одновременно президент отменил беспошлинный режим торговли по ряду товаров для Таиланда.
РИА Новости19:49

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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований

РИА Новости19:49

Трамп восстановил соглашение о беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям

ТАСС20:04

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

RT на русском20:20

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РБК20:16

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Коммерсантъ20:28

Трамп отменил торговые пошлины для Украины

Телеканал 360°20:30

Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям

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