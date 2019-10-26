Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований

РИА Новости19:49

Трамп восстановил соглашение о беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям

ТАСС20:04

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

RT на русском20:20

Трамп частично восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной

Газета.Ru19:41

США вернули преференции по беспошлинной торговле с Украиной

РБК20:16

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Коммерсантъ20:28

Трамп отменил торговые пошлины для Украины

Телеканал 360°20:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:06, Вашингтон
Общество

Бутина села в самолет из Майами в Москву

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Армия и оружие

WSJ: США могут направить на северо-восток Сирии около 500 солдат

РИА Новости вчера в 20:43
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Общество

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

РБК 13:20
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Bethub.org вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru 08:28
Экономика

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
РБК 15:09
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Политика

Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС

Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Газета.Ru 17:17
Происшествия

СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье.
РБК 10:05
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Происшествия

Семь человек пострадали при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ

REGNUM 22:31
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование на границе Сирии и Турции

Взгляд.ру 12:11
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru 16:26
Общество

«Россия 1» объяснила снятие с эфира шоу Малахова о ЧП под Красноярском

На телеканале «Россия 1» прокомментировали информацию о снятии с эфира выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» о ЧП под Красноярском, где погибли 17 человек.
News.ru вчера в 09:41
Происшествия

В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы.
РБК 19:56
Футбол

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери

Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru 07:57
Музыка

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма 12:38
Экономика

Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
РБК 18:53
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Футбол

Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.
Спорт-Экспресс 17:21
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Единоборства

Боксер Гвоздик впервые обратился к болельщикам после нокаута

Украинский боксер Александр Гвоздик высказался после поражения от россиянина Артура Бетербиева. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Газета.Ru 16:32
Экономика

АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Ведомости 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное