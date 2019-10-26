Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

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