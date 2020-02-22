Политика
REGNUMТрамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США
Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.
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Политика
МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о нарушениях со стороны Норвегии.
Футбол
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Кино
В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов
На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Политика
Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Экономика
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек
Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере.
Экономика
Объем инвестиций в Казахстане планируют увеличить до 30% от ВВП
Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане планируют довести до 30% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Шоу-бизнес
Фадеев выступил в защиту Алсу и ее дочери
Продюсер призвал оставить юную певицу в покое В недавнем интервью Алсу призналась в покупке голосов в поддержку своей дочери — впрошлом году на детском "Голосе" победу Микеллы Абрамовой посчитали неправомерной.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Политика
Кремль: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы
Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Виктори»: чьей победы ждать?
«Ньюкасл Джетс» проиграл два последних домашних матча «Мельбурн Виктори», но продолжится ли традиция и 22 февраля – ответ есть в нашем прогнозе.
Авто
Jaguar Land Rover представил новый беспилотный проект
Компания Jaguar Land Rover разрабатывает новый проект беспилотной электрифицированной платформы, на базе которой будут выпускаться автомобили в любых конфигурациях.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии
Несколько турецких военнослужащих были убиты в Ливии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
В России отменили норму выдачи молока «за вредность»
Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.
Политика
Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну
Суд приговорил Роджера Стоуна, знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
Наука
Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы
Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
Авто
Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости
Изменится и подвеска: спереди будет независимая на А-образных рычагах, а сзади – зависимая с пружинами вместо рессор.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Космос
За пределами нашей галактики нашли кислородные облака
Стоит упомянуть, что ранее облака молекулярного кислорода находили в туманности Ориона и в созвездии Змееносца, но они находятся внутри нашей галактики.
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взяточничестве
Басманный суд Москвы в четверг арестовал до 19 апреля гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.