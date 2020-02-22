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Общество В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

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Политика МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева 21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.

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Общество Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере.

Шоу-бизнес Фадеев выступил в защиту Алсу и ее дочери Продюсер призвал оставить юную певицу в покое В недавнем интервью Алсу призналась в покупке голосов в поддержку своей дочери — впрошлом году на детском "Голосе" победу Микеллы Абрамовой посчитали неправомерной.

Авто Jaguar Land Rover представил новый беспилотный проект Компания Jaguar Land Rover разрабатывает новый проект беспилотной электрифицированной платформы, на базе которой будут выпускаться автомобили в любых конфигурациях.

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