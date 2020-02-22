Политика

REGNUMREGNUMТрамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.
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Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
РИА Новости 20:03
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МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Lenta.ru 19:20
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Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

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РБК 20 февраля в 21:08
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В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере.
РИА Новости 16:13
Экономика

Объем инвестиций в Казахстане планируют увеличить до 30% от ВВП

Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане планируют довести до 30% от валового внутреннего продукта (ВВП).
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Кино

Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

RuNews24.ru вчера в 08:40
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Фадеев выступил в защиту Алсу и ее дочери

Продюсер призвал оставить юную певицу в покое В недавнем интервью Алсу призналась в покупке голосов в поддержку своей дочери — впрошлом году на детском "Голосе" победу Микеллы Абрамовой посчитали неправомерной.
WomanHit.ru вчера в 11:00
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru 13:31
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Кремль: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы

Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Футбол

«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Виктори»: чьей победы ждать?

«Ньюкасл Джетс» проиграл два последних домашних матча «Мельбурн Виктори», но продолжится ли традиция и 22 февраля – ответ есть в нашем прогнозе.
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Авто

Jaguar Land Rover представил новый беспилотный проект

Компания Jaguar Land Rover разрабатывает новый проект беспилотной электрифицированной платформы, на базе которой будут выпускаться автомобили в любых конфигурациях.
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Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
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Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии

Несколько турецких военнослужащих были убиты в Ливии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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В России отменили норму выдачи молока «за вредность»

Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.
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Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну

Суд приговорил Роджера Стоуна, знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
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Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы

Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
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Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости

Изменится и подвеска: спереди будет независимая на А-образных рычагах, а сзади – зависимая с пружинами вместо рессор.
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Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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За пределами нашей галактики нашли кислородные облака

Стоит упомянуть, что ранее облака молекулярного кислорода находили в туманности Ориона и в созвездии Змееносца, но они находятся внутри нашей галактики.
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Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы в четверг арестовал до 19 апреля гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 20 февраля в 11:33
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