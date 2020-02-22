Политика

ИзвестияИзвестияТрамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
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Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

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Трамп разозлился из-за возвращения заражённых коронавирусом американцев

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Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан

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Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
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Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess вернулись в РФ бортом МЧС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
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Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
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Шнуров не станет менять слова песни про выборы

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
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Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию

Сербия в субботу, 22 февраля, получила первую часть комплексов "Панцирь-С1", передает "Интерфакс".
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Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

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