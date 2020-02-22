Политика
ИзвестияТрамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
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Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Армия и оружие
В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24
Стоит отметить, что 20 февраля в провинции Идлиб в небо поднимались как Су-24 ВКС РФ, так и аналогичные машины ВВС Сирии.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Биатлон
Итальянская полиция провела обыск у биатлониста Логинова и его тренера
«В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов, потому что Александр Касперович (личный тренер биатлониста Александра Логинова) находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации», - сказал Драчев в комментарии «Матч ТВ».
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess вернулись в РФ бортом МЧС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Футбол
«Манчестер Сити» одолел «Лестер» и закрепился на втором месте в АПЛ
Футболисты «Лестера» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии проиграли «Манчестер Сити».
Армия и оружие
Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию
Сербия в субботу, 22 февраля, получила первую часть комплексов "Панцирь-С1", передает "Интерфакс".
Здоровье
Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов
Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты составили список из 6 продуктов, которые люди почему-то считают полезными.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву
Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Общество
Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места
Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года.
Футбол