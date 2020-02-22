Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Авто Honda запатентовала новый хэтчбек Появились патентные изображения неизвестного и совершенно нового хэтчбека от Honda.

Общество Россияне отмечают День защитника Отечества Сегодня в России и ряде других стран отмечается День защитника Отечества.

Общество В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.

Космос Программа защитит Землю от уничтожения астероидами Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.

Политика Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии по итогам подсчёта 27% голосов.

Происшествия На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.