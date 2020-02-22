Политика
ИзвестияТрамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
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Культура
Третьяковская галерея отметит день рождения Казимира Малевича музыкальным перформансом
На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Гаджеты
Xiaomi начала продажи зарядного устройства с нитридом галлия
Xiaomi GaN Type-C 65W предназначена для тех, кому нужен такой мощный блок питания в дороге, к тому же она немного быстрее заряжает аккумулятор Mi 10 Pro.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Футбол
«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Лестера»
В очередном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" обыграл "Лестер".
Кино
Открывается Берлинский кинофестиваль
Политика
Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя
Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Единоборства
Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче
Впервые "Бронзовый бомбардировщик" Уайлдер и "Цыганский король" Фьюри встретились в декабре 2018 года.
Шоу-бизнес
Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников
Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Футбол
Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
Боевики пытались сбить российский Су-24 в Сирии
Поддерживаемые Турцией боевики попытались при помощи ПЗРК сбить атаковавший их российский бомбардировщик Су-24.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Политика
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
Политика
В МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе
В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Экономика
МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики
Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.
Экономика
Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года
К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Авто
Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года
Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега восхитил жителей Финляндии
Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.