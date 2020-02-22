Политика

ИзвестияИзвестияТрамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
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Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

Российская газета10:56

Трамп разозлился из-за возвращения заражённых коронавирусом американцев

News.ru07:05

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Lenta.ru08:26

WP узнала о реакции Трампа на возвращение в США заболевших коронавирусом

РБК08:20

Трамп обозлился из-за решения вернуть в США заразившихся коронавирусом американцев

Взгляд.ру07:45

Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США

REGNUM08:43

Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан

Газета.Ru06:14
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Культура

Третьяковская галерея отметит день рождения Казимира Малевича музыкальным перформансом

На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.
Агентство Москва вчера в 04:48
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
Гаджеты

Xiaomi начала продажи зарядного устройства с нитридом галлия

Xiaomi GaN Type-C 65W предназначена для тех, кому нужен такой мощный блок питания в дороге, к тому же она немного быстрее заряжает аккумулятор Mi 10 Pro.
Astera вчера в 05:46
Футбол

«Фиорентина» в меньшинстве сыграла вничью с «Миланом» в серии А

РИА Новости 17:03
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Газета.Ru 10:08
Футбол

«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Лестера»

В очередном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" обыграл "Лестер".
Газета.Ru 15:24
Кино

Открывается Берлинский кинофестиваль

Коммерсантъ 19 февраля в 16:57
Политика

Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя

Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.
SM News 01:44
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
Единоборства

Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче

Впервые "Бронзовый бомбардировщик" Уайлдер и "Цыганский король" Фьюри встретились в декабре 2018 года.
РИА Новости вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников

Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Discover24 10:51
Происшествия

Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
RT на русском 06:33
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru 07:01
Футбол

Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 11:13
Армия и оружие

Боевики пытались сбить российский Су-24 в Сирии

Поддерживаемые Турцией боевики попытались при помощи ПЗРК сбить атаковавший их российский бомбардировщик Су-24.
Свободная Пресса 20 февраля в 12:28
Происшествия

Зампреда пензенского правительства проверят после видео с ГИБДД

РБК 13:11
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Коммерсантъ 17:59
Политика

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости 16:39
Политика

В МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе

В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.
РЕН ТВ 15:48
Политика

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
РИА Новости 10:25
Культура

Выставка «Русская сказка: от Васнецова до сих пор» открылась в Москве

Красная весна 15:59
Музыка

Шнуров не станет менять слова песни про выборы

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Piter.tv 13:34
Экономика

МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.
Вести.Ru 20 февраля в 01:05
Экономика

Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года

К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Городовой вчера в 02:47
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru 13:31
Авто

Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года

Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
32CARS.ru 07:36
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега восхитил жителей Финляндии

Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.
Transport-news.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Известия 20 февраля в 05:09
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru вчера в 08:19
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Российская газета 03:57
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