Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Культура Третьяковская галерея отметит день рождения Казимира Малевича музыкальным перформансом На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.

Гаджеты Xiaomi начала продажи зарядного устройства с нитридом галлия Xiaomi GaN Type-C 65W предназначена для тех, кому нужен такой мощный блок питания в дороге, к тому же она немного быстрее заряжает аккумулятор Mi 10 Pro.

Общество Москвичей предупредили о возвращении зимы Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.

Политика Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Футбол Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка «Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.

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Экономика МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.

Транспорт Российский поезд для расчистки снега восхитил жителей Финляндии Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.