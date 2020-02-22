Политика

ИзвестияИзвестияТрамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
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Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

Российская газета10:56

Трамп разозлился из-за возвращения заражённых коронавирусом американцев

News.ru07:05

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Lenta.ru08:26

WP узнала о реакции Трампа на возвращение в США заболевших коронавирусом

РБК08:20

Трамп обозлился из-за решения вернуть в США заразившихся коронавирусом американцев

Взгляд.ру07:45

Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США

REGNUM08:43

Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан

Газета.Ru06:14
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Футбол

Хет-трик Эдера принес футболистам «Локомотива» победу над «Чайкой»

РИА Новости 13:32
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Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru вчера в 13:50
Футбол

Ушел из жизни чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко

Чемпион СССР по футболу, который провел в составе клуба ЦСКА более 120 матчей, Марьян Плахетко скончался в возрасте 74 лет.
Вечерняя Москва 12:20
Футбол

Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»

Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Красная весна 04:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах

Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Uznayvse.ru вчера в 05:06
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa вчера в 03:06
Происшествия

В Ленинградской области утонули три рыбака

RT на русском 11:21
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Общество

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Газета.Ru 14:34
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Российская газета 03:57
Армия и оружие

Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Инфорос вчера в 09:28
Футбол

Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»

Футболисты "Барселоны" с крупным счетом обыграли "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:25
Хоккей

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» не проиграть «Монреалю»

Мой Брянск 20 февраля в 23:01
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 05:46
Происшествия

Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
RT на русском 06:33
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Общество

Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу

19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Коммерсантъ 06:40
Биатлон

Итальянская полиция ничего не нашла у российских биатлонистов

Как заявили в прокуратуре Больцано, поводом для проведения обыска стал сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга.
Вести.Ru 12:58
Происшествия

Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:14
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье

Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.
Woman.ru вчера в 09:06
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
РИА Новости 10:04
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Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

РИА Новости 11:36
Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 06:47
Футбол

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

«Лестер» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 14:26
Шоу-бизнес

56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Народные новости 13:23
Общество

Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Lenta.ru вчера в 23:54
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 08:36
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Полтавской области, поднялась температура.
RT на русском 12:58
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:04
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