Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения. Об этом сообщает Associated Press.
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