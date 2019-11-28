Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Политика В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Общество Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.

Политика В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.

Экономика Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Наука Всего одна доза кетамина может сильно облегчить течение алкоголизма Курс в одну дозу кетамина может помочь пациентам с тяжелым алкоголизмом уменьшить тягу к алкоголю – так свидетельствуют результаты исследования из Лондонского университетского колледжа.

Происшествия В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей Следователи в Новосибирске после появления сообщений об избиении школьников возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении двух 16-летних подростков, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

Политика Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.