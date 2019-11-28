Политика
RT на русскомТрамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения. Об этом сообщает Associated Press.
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Музыка
The Pussycat Dolls воссоединятся спустя 10 лет
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
Общество
Красноярская полиция заинтересовалась продажей собачьего жира
Правоохранители заинтересовались информацией в СМИ о продаже собачьего жира, изготавливаемого из щенков лаек.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.
Политика
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках
По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Происшествия
В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Театры
Пермский театр оперы и балета возглавит новый режиссёр
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Кино
В сеть попали удалённые сцены 8 сезона «Игры престолов»
Эксклюзивной сценой, которая не попала в финальный монтаж восьмого сезона, поделился ресурс Entertainment Weekly.
Наука
Всего одна доза кетамина может сильно облегчить течение алкоголизма
Курс в одну дозу кетамина может помочь пациентам с тяжелым алкоголизмом уменьшить тягу к алкоголю – так свидетельствуют результаты исследования из Лондонского университетского колледжа.
Происшествия
В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
Следователи в Новосибирске после появления сообщений об избиении школьников возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении двух 16-летних подростков, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Политика
Бывший премьер Японии Накасонэ скончался в возрасте 101 года
На 102-м году жизни скончался бывший премьер Японии Ясухиро Накасонэ. Соответствующую информацию опубликовала The Washington Post.
Общество
В России ввели льготы для сельских жителей
Для жителей российских сел правительство страны ввело новые льготы.