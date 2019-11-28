Политика
Газета.RuТрамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters. В ходе визита Трамп встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Также он посетит американских военных в честь Дня благодарения.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Транспорт
Вице-мэр Москвы Ликсутов прокомментировал проблемы в работе МЦД
Вице-мэр и глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ" прокомментировал проблемы, возникшие у пассажиров после открытия Московских центральных диаметров (МЦД) 21 ноября.
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Футбол
Эксперт Бубнов проанализировал игру «Краснодара» в матче с «Базелем»
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру "Краснодара" в матче со швейцарским "Базелем" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Общество
На Сицилии продают дома за один евро
Дом за один евро можно приобрести при условии, что покупатель должен иметь возможность вложить в ремонт, примерно, две с половиной тысячи евро, пишут РИА Новости Ранее "Живая Кубань" писала о том, как жители аварийного здания боятся быть заживо погребенными под обломками своего дома.
Энергетика
Украина атаковала «Газпром» в Латвии
«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб
Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».
Общество
Силуанов предложил сократить число надзоров
По словам Силуанова, предложение сократить число надзоров вписывается и в те решения, которые приняты по оптимизации численности госслужащих.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Общество
Минтруд отверг возможность выходного 31 декабря
Сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году уже невозможно, поскольку список выходных и праздничных дней устанавливается за год.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Политика
В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT сообщение о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
Названы лучшие города России по качеству жизни
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Общество
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA
Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Здоровье
Диспансеризация-2020. Какие изменения ждут россиян
Напомним, с 1 января этого года в Трудовом кодексе РФ вступила в силу новая статья, которая гарантирует выделение оплачиваемых выходных дней на диспансеризацию.
Общество
Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.