Политика
Газета.RuТрамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters. В ходе визита Трамп встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Также он посетит американских военных в честь Дня благодарения.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Технологии
Стала известна доля свиданий через Tinder, оканчивающихся сексом
80% опрошенных признались, что свидания у них никогда не заканчивались сексом.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного Lada 4x4
25 ноября в полдень по Москве компания "АвтоВАЗ" приступила к серийному выпуску обновленного LADA 4x4.
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Энергетика
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Авто
Программы льготного автокредитования продлены на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 ноября 2019 г. подписал постановление правительства №1507 о продлении на будущий год господдержки спроса на автомобили в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг сообщения о лишении гражданства Кипра
РИА Новости / Александр Вильф Представитель российского миллиардера Олега Дерипаски опроверг информацию СМИ о лишении бизнесмена гражданства Кипра.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Общество
Ростов признан одним из худших городов России по качеству жизни
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Происшествия
В Приморье убили атамана местного казачьего хутора
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, погибший был атаманом местного казачьего хутора в поселке общественного объединения уссурийских казаков.
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Министерство здравоохранения РФ внесло в правительство законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.
Политика
Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев
Надежды жителей Украины на изменения после прошедших в этом году выборов в парламент не оправдались, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская в эфире телеканала "112 Украина".
Политика
Турецкое СМИ сравнило Россию со стихийным бедствием для США и Европы
Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой "стихийное бедствие", которое угрожает Западу во главе с США.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Футбол
Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Арсенал» вместо Эмери
Новым главным тренером лондонского «Арсенала» может стать Нуну Эшпириту Санту, сообщает ВВС. Сейчас он возглавляет «Вулверхэмптон».
Экономика
«Газпром» ждал этого – эксперт о победе «Нафтогаза» в шведском суде
Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в споре с "Нафтогазом".