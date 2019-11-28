Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters. В ходе визита Трамп встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Также он посетит американских военных в честь Дня благодарения.
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Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан

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