Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters. В ходе визита Трамп встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Также он посетит американских военных в честь Дня благодарения.
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Американский лидер Дональд Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан

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Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан

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Интерфаксвчера в 14:23

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

ТАССвчера в 14:22

Трамп неожиданно прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Газета.Ru01:36
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Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании управления Мурманского морского рыбного порта.
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
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Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
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В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
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Газета.Ru вчера в 18:42
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«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед»

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После скандального интервью Бородиной Водонаева назвала телеведущую «королевой Дубровки»

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Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

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Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

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На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

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Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»

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