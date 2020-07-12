Коронавирус
РИА НовостиТрамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске. Глава государства в субботу посещал госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона, где проходят лечение в том числе военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий.
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Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок, но верю, что для них есть свое время и место.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 21:15
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в медицинской маске во время визита в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида под Вашингтоном, пишет CBC в субботу, 11 июля.Известия18:51
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