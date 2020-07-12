Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТрамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала пандемии коронавируса появился на публике в маске.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в медицинской маске во время визита в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида под Вашингтоном, пишет CBC
 в субботу, 11 июля.
Известия18:51

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Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

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Трамп впервые за время пандемии появился на публике в маске

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Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске

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