с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала пандемии коронавируса появился на публике в маске.

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

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Происшествия В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики. 72

Общество Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране. 6

Общество В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие» Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера. 40

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 2,7K

Политика Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом Статья в газете The New York Times о связях России с талибами — сфабрикованный информационный вброс.

Религия В Якутск впервые привезут уникальную святыню 12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.

Футбол Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.

Здоровье Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

Футбол «Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.