Коронавирус
RT на русскомТрамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
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Экономика
Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росморречфлоту 320 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизами.
Российская газета 05:29
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил 65 миллионов евро за защитника «Интера»
Манкунианцы предложили "Интеру" 65 миллионов евро за игрока.
Sport.ru 03:59
Футбол
Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках
Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.
Газета.Ru 05:22
Шоу-бизнес
Иван Телегин сокрыл от Пелагеи часть семейного имущества при разводе
Телегин решил этих денег не давать никому и скрыл факт продажи от суда.
Live24 09 июля в 05:46
Общество
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
РИА Новости вчера в 05:58
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
Хоккей
Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport 04:17
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
По информации информационно-новостного портала EVO-RUS.COM, рейтинг возглавила модель Kia Rio.
Лезги газет 03:58
Происшествия
Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова
В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
Lenta.ru вчера в 08:47
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Космос
Китайские ученые проанализировали обнаруженный на Луне «гель»
Китайские ученые провели исследования на гелеобразном темно-зеленом веществе, собранном с Луны в 2019 году.
Москва 24 09 июля в 03:52
Происшествия
На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.
РИА Новости 05:26
Общество
В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом
Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:26
Общество
В сеть утёк дебютный трейлер Far Cry 6
За сутки до презентации Ubisoft Forward в сети появился дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке.
CyberSport.ru вчера в 16:43
Происшествия
Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.
Известия вчера в 16:46
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России
В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.
Российская газета вчера в 15:33
Политика
«Банально аморален»: советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем
Украинский режиссер Олег Сенцов, который был осужден в РФ за терроризм и помилован президентом Владимиром Путиным – приспособленец.
Украина.ру 05:48
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Политика
Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России
Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
Фигурное катание
Тутберидзе и Косторная стали первыми обладателями премии ISU
РИА Новости вчера в 14:23
Культура
«Триумфальную арку» Магритта продали на торгах за почти $22,5 млн
Аргументы и Факты 10 июля в 17:31
Общество
Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом
Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу.
URA.Ru вчера в 22:16
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30