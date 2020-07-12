Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

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