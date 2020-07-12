Коронавирус
Российская газетаТрамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона. "Встреча главы государства с ранеными военнослужащими и персоналом медучреждения проводилась в закрытом для прессы формате", - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок, но верю, что для них есть свое время и место.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК вчера в 21:15
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ТАСС 01:26
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В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Происшествия
В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
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Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле
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Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
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Армия и оружие
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Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов
В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
Газета.Ru 02:32
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В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
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