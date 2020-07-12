Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок, но верю, что для них есть свое время и место.

Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона. "Встреча главы государства с ранеными военнослужащими и персоналом медучреждения проводилась в закрытом для прессы формате", - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

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