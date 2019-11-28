Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп впервые с необъявленным визитом прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании 28 ноября неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.
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Дональд Трамп неожиданно прибыл Афганистан

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Трамп назвал условие мирного соглашения с «Талибаном»

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Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан

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Трамп заявил, что «Талибан» хочет заключить соглашение с США

ТАССвчера в 14:35
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Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
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В Ираке число погибших за сутки протестующих выросло до 40

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Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру вчера в 06:40
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

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Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
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Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
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Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонное мошенничество с конца 2018 года буквально захлестнуло банковский рынок.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

В РФ определили лучшие города по качеству жизни

Лучшим городом по качеству жизни была признана Казань, при этом Москва заняла только пятую строчку.
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Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
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«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
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Экс-министр ВМС США раскритиковал Трампа: мало понимает в военном деле

Как сообщает Washington Post, экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, ранее отправленный в отставку в связи с потерей доверия на фоне скандального дела в отношении спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, в беседе с журналистами раскритиковал президента США Дональда Трампа за непонимание сути военной службы.
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Газета.Ru вчера в 10:13
Политика

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Телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о намерении админитсрации президента США Дональда Трампа сократить объем выплат в бюджет НАТО.
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
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Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Sportbox.RU вчера в 11:04
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
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Бывший премьер-министр Японии умер в возрасте 101 года

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года.
Lenta.ru вчера в 23:02
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Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

REGNUM вчера в 13:45
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
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Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Актуальные Новости 26 ноября в 12:36
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Восемь сотрудниц американской больницы забеременели одновременно

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Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

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Газета.Ru вчера в 23:41
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Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
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