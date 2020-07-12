Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске. Глава государства в субботу посещал госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона, где проходят лечение в том числе военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 июля

Интерфакс01:54

Трамп надел защитную маску во время визита в военный госпиталь

ТАССвчера в 21:46

Трамп впервые появился в медицинской маске

Известиявчера в 18:51

Трамп впервые за время пандемии появился на публике в маске

Lenta.ruвчера в 19:37

Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске

РИА Новостивчера в 19:00

Трамп впервые появился на публике в медицинской маске

REGNUMвчера в 20:58

Трамп надел защитную маску во время визита в военный госпиталь

РЕН ТВвчера в 18:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

РБК 04:10
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
313
Общество

Столичный регион ждет новое арктическое вторжение

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.
Российская газета вчера в 22:42
22
Общество

В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 03:36
29
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6K
Общество

В Мурманске стремительно растет число заболевших COVID-19

REGNUM 10 июля в 05:50
428
Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РБК 03:24
32
Фигурное катание

Тутберидзе и Косторная стали первыми обладателями премии ISU

РИА Новости вчера в 14:23
5
Общество

Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,2K
Общество

Ученый сообщил о росте заразности коронавируса

Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.
РБК 03:53
1
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
4
Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
316
Общество

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском 10 июля в 13:54
1,2K
Гаджеты

Google запустила опрос по новой ОС Android 11 для пользователей

Официальный опрос для пользователей смартфонов Pixel о новой версии операционной системы Android выпустила Google 10 июля.
ИА Красная Весна 02:27
6
Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил в беседе с обозревателем газеты Washington Post Марком Тиссеном, что санкционировал кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году.
РИА Новости 10 июля в 22:26
519
Армия и оружие

Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом портал Fighter Jets World.
Piter.tv вчера в 03:08
11
Здоровье

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
978
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
164
Происшествия

Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

Lenta.ru вчера в 10:09
101
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей.
Известия 00:10
35
Кино

Российский сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
Live24 02:57
21
Политика

Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае

У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia 10 июля в 00:54
650
Общество

В России за сутки от COVID-19 полностью выздоровели 3 615 человек

В стране зафиксировано 130 летальных исходов от COVID-19. При этом за сутки в России полностью выздоровели 3 615 человек.
Омскрегион 03:26
Баскетбол

Джано Ананидзе отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА

Чемпионат вчера в 14:22
Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
695
Общество

Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле

Газета.Ru 02:08
6
Экономика

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли

Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%.
РБК 03:00
2
Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
639
Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента

Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное