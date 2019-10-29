Армия и оружие
Вести.RuТрамп: вслед за аль-Багдади уничтожен № 2 в ИГ
Американский спецназ в сирийской провинции Идлиб уничтожил преемника ликвидированного ранее Абу Бакра аль-Багдади. Это бывший иракский офицер Хаджи Абдулла аль-Афари, известный также как Абдулла Кардаш. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.Коммерсантъ10:46
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