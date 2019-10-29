с чего всё началось

Американский спецназ в сирийской провинции Идлиб уничтожил преемника ликвидированного ранее Абу Бакра аль-Багдади. Это бывший иракский офицер Хаджи Абдулла аль-Афари, известный также как Абдулла Кардаш. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Трамп: вслед за аль-Багдади уничтожен № 2 в ИГ

Общество Потепление придет в Москву к Дню народного единства Как сообщает «Москва 24», в субботу, 2 ноября, днем ожидается около 0 градусов, а на следующий день воздух прогреется до плюс трех градусов.

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

Хоккей Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси» На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.

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Шоу-бизнес Собчак отомстила Харламову, высмеяв постельную сцену его жены Телеведущая Ксения Собчак ответила юмористу Гарику Харламову, который ранее в своем шуточном произведении высмеял тогда еще начинающийся роман Собчак с ее мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Авто Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.