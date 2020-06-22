с чего всё началось

США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года. Соответствующий указ был подписан президентом США Дональдом Трампом. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 611

Происшествия На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом. 3

Политика Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев. 878

Общество Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию. 15

Общество Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,8K

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 17

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 26

Экономика В Госдуме предложили расширить список моногородов В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500.

Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят. 50

Политика Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулась с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.

Здоровье В России вдвое выросло число тех, кто знаком с больными коронавирусом Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%. Каждый десятый заявил, что его знакомые были госпитализированы с подозрением на коронавирус, 13,3% знают людей, контактировавших с заболевшими. 41

Политика Трамп обвинил Обаму в государственной измене Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News. 5

Общество Карта выхода России с карантина Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 845

Политика Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем. 115

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.