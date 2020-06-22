Коронавирус
Lenta.ruТрамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз
США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года. Соответствующий указ был подписан президентом США Дональдом Трампом. Документ опубликован на сайте Белого дома.
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с чего всё началось
В обычных условиях четко организованные программы временного трудоустройства приносят пользу экономике страны, однако в условиях пандемии коронавируса и возникшего на этом фоне экономического спада такие программы представляют угрозу для занятости американских рабочих, отметил он.Компания01:05
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Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Происшествия
На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка
По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАСС вчера в 12:20
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество
Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 12:32
Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Политика
Лукашенко попросил оппозиционеров не оскорблять его
Невские Новости вчера в 21:46
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Происшествия
Сразу четверо новосибирцев скончались от коронавируса за сутки
Всего за последние сутки в регионе было зарегистрировано ещё 106 новых случаев заболевания.
Родные берега (Новосибирск) 00:21
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
Гаджеты
В России появилось обновление EMUI 10.1 для смартфонов Huawei
EMUI 10.1 основана на Android 10.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Экономика
В Госдуме предложили расширить список моногородов
В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500.
Газета.Ru вчера в 20:46
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется
Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
РИАЦ вчера в 12:54
Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании
Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулась с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru вчера в 08:48
Здоровье
В России вдвое выросло число тех, кто знаком с больными коронавирусом
Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%. Каждый десятый заявил, что его знакомые были госпитализированы с подозрением на коронавирус, 13,3% знают людей, контактировавших с заболевшими.
Новый День 01:13
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили российский военный корабль через Ла-Манш
Военный фрегат Великобритании сопроводил российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш 21 июня, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.
ИА Красная Весна 21 июня в 23:40
Общество
Карта выхода России с карантина
Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.
НГС вчера в 22:00
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем.
RT на русском вчера в 22:45
Кино
Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»
Piter.tv вчера в 07:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Здоровье
Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19
Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
РБК 00:00