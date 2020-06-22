Политика
Lenta.ruТрамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз
США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года. Соответствующий указ был подписан президентом США Дональдом Трампом. Документ опубликован на сайте Белого дома.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс вчера в 11:05
Здоровье
Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
RT на русском 02:50
Общество
В российских окорочках нашли сальмонеллу и кишечную палочку
В образцах «Троекурово», «Петелинка», «Каждый день» и «Ржевское подворье» нашли листерии, в первых трех также обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в курице от марки «Каждый день» еще и сальмонеллы.
Daily 03:04
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Космос
Что, если бы вы жили на крошечной планете?
Оказавшись на новой крошечной планете, вы поймете, что условия сильно отличаются от того, к чему вы привыкли.
V-kosmose.com 02:00
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Газета.Ru 02:18
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Газета.Ru 03:12
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Кино
Премьера фильма «Губка Боб в бегах» состоится не в кинотеатрах
Ранее Paramount решила отложить премьеру фильма до 7 августа 2020 года из-за эпидемии коронавируса, сейчас студия объявила, что премьера картины пройдёт в онлайн-формате.
REGNUM вчера в 22:43
Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
Политика
Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
Происшествия
Уральский завод не нашел нареканий к аппаратам ИВЛ «Авента-М»
Уральский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») провел дополнительное тестирование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», в ходе которого никаких нареканий к их техническим характеристикам выявлено не было.
Известия 03:00
Общество
Во Владимирской области выявлен 51 новый носитель коронавируса
Владимир, 22 июня 2020, 11:49 — REGNUM Во Владимирской области 22 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:49
Политика
Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве
Парламентская газета вчера в 09:00
Общество
Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальных классов.
Вести.Ru вчера в 12:03
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса
Из общего числа шесть случаев выявлены по контактам с ранее заболевшими, семь человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 21 июня в 02:57
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Армия и оружие
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки
ИА Красная Весна 02:51
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с 4 пенальти
Киевское «Динамо» нанесло поражение «Колосу» в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Sport24.ru вчера в 14:28
Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.
REGNUM вчера в 17:11
Футбол
Овчинников готовит ЦСКА к матчу с динамовцами
«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», - объявил официальный сайт ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 13:58
Общество
Источник бензола на МКС не нашли из-за поломки прибора
Экипажу МКС не удалось найти источник бензола на станции, поэтому был возобновлён воздухообмен между российским и американским сегментами станции.
Популярная механика 01:27