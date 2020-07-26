Общество
Газета.RuТрамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна", указано в сообщении пресс-службы Белого дома. Глава государства отдал распоряжение об оказании штату федеральной помощи, отмечается в релизе.
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Армия и оружие
В Донбассе вступает в силу режим всеобъемлющего прекращения огня
В понедельник, 27 июля, в зоне конфликта на востоке Украины вступает в силу «режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня».
RT на русском 18:12
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Общество
NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах
По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин.
ИА Красная Весна 14:48
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru 24 июля в 15:10
Футбол
«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
"Ювентус" нанес поражение "Сампдории" и досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу, завоевав титул девятый раз подряд.
РИА Новости 17:46
Политика
«Зеленский решил, что Украину можно сдать врагам» — нацист Ярош
Украинский радикал, экс-руководитель нацистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош вновь прервал своё политическое молчание и выступил с резкой критикой к действующему руководству страны в лице Зеленского.
Новостной фронт 12:00
Экономика
К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора
Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.
EastRussia 24 июля в 01:13
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Здоровье
Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости 17:50
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
Общество
На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 08:41
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Политика
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости 12:29
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
Политика
Путин не забыл «грязные делишки» Лондона: Британцы предупредили своих о коварстве России
"Россия - и, говоря конкретнее, Путин - рассматривает Великобританию сквозь хоть и кривую, но вполне конкретную историческую призму", - пишет журналист, упрекая своё правительство в расхлябанности и в том, что оно не признаёт факт наличия "коварного врага" в лице Москвы.
Царьград 05:21
Армия и оружие
Пушков резко ответил польскому эксперту из-за слов о России
Алексей Пушков, член Совета Федерации, жестко раскритиковал эксперта из Польши, заявившего, что РФ может применить свою военную силу.
Discover24 02:58
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса
Правительство Марокко объявило, что в ночь на 27 июля в силу вступает запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 17:31
Экономика
Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня
После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters.
Газета.Ru 16:06
Игры
Разработчик игры Batman: Arkham City получил 600 млн долларов прибыли
Актуальные Новости 10:18
Авто
Компания Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года
Названы цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. В первую очередь новинка появится на североамериканском рынке.
Новые автомобили 13:44
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Киберспорт
В Dota 2 вышла Immortal Treasure II
Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 02:12