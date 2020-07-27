Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.В источнике
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