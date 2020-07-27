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РБК
РБК

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.В источнике
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Эхо Москвы

Циклон «Ханна» привел к наводнениям на юге Техаса

Эхо Москвы23:19
Аргументы и Факты

Ураган «Ханна» вызвал наводнения на юге Техаса

Аргументы и Факты23:07
Московский Комсомолец

Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Московский Комсомолецвчера в 15:59
ТАСС

Циклон «Ханна» вызвал наводнения на юге Техаса

ТАСС21:47
РЕН ТВ

Режим ЧС введен в штате Техас из-за урагана «Ханна»

РЕН ТВвчера в 15:54
РИА Новости

Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

РИА Новостивчера в 15:45
REGNUM

Трамп из-за урагана объявил в Техасе режим ЧС

REGNUMвчера в 16:07
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В Москве ИИ обработал более 150 тысяч КТ-снимков за время пандемии

Более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки обработал искусственный интеллект во время пандемии, алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
РИА Новости00:08
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру25 июля в 04:05
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Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБК00:00
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Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия17:51
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Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известиявчера в 03:47
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru25 июля в 11:37
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости22:38
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Лахайна — так Qualcomm называет Snapdragon 875

Ожидается, что флагманская однокристальная система Qualcomm следующего поколения, которая, предположительно, будет называться Snapdragon 875, будет представлена в четвертом квартале этого года, а первые смартфоны на базе этой платформы появятся на рынке в первом квартале следующего года.
iXBT.com23:40
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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
РИА Новости00:05
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