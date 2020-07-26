Общество
РБКТрамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Происшествия
В Якутии власти села оплатили не построенный сквер
По материалам проверки прокуратуры Таттинского района возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при строительстве сквера в селе Боробул.
SakhaNews 21:37
Общество
Названа разница зарплат в Москве и регионах
Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов.
Lenta.ru 20:42
Технологии
Компания Moderna Inc получила еще 472 млн долларов на разработку вакцины
Американская компания Moderna Inc заявила в воскресенье, что получила дополнительно 472 млн долларов от Управления биомедицинских исследований и разработок правительства США для поддержания разработки своей новой коронавирусной вакцины, сообщает Reuters.
BFM.ru 22:29
Здоровье
В Иркутской области коронавирусом заразились еще 165 человек
По данным оперативного штаба, 26 июля подтверждено 165 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 12 812.
SIA.ru 02:09
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Общество
Вирус не отступает: Кожемяко поручил усилить контроль за приморцами
По данным приморского Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Приморье заболело коронавирусом ещё 109 человек.
Deita.ru 22:55
Общество
В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений
В 2019 году Москва и Московская область стали лидерами среди регионов России по числу правонарушений в налоговой сфере.
Российская газета 22:35
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Изначально экс-чиновник обвинялся в получении взятки в 114 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), позднее обвинение переквалифицировали на ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Коммерсантъ 22:57
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс 22:44
Происшествия
На основателя «Тараса Бульбы» завели новое дело
Новое уголовное дело возбуждено против основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.
Газета.Ru 22:28
Здоровье
Замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова обсудила с Москвой многое
ИА Хакасия 24 июля в 22:07
Общество
До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
Происшествия
В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках
По меньшей мере 59 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в американском Сиэтле, задержано 47 участников столкновений, сообщает местная полиция.
РИА Новости 22:55
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru 24 июля в 23:26
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн
В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.
Коммерсантъ 19:57
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Здоровье
За минувшие сутки в Хакасии выявили 19 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Хакасии выявлены 19 новых случаев заражения COVID-19.
Московский Комсомолец Хакасия 00:54
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
По словам певицы, Алибасов-младший "заигрался" до такой степени, что действительно готов похоронить отца, "лишь бы не вылезать из телевизора".
РЕН ТВ 22:57
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
Спорт
Григорий Родченков объяснил, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в США
Григорий Родченков объяснил причину, по которой СССР решил бойкотировать ОИ-1984, проходившие на территории США.
Актуальные Новости 08:57
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05