Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Происшествия В Якутии власти села оплатили не построенный сквер По материалам проверки прокуратуры Таттинского района возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при строительстве сквера в селе Боробул.

Общество Названа разница зарплат в Москве и регионах Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов. 33

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Политика Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса. 1,4K

Общество Вирус не отступает: Кожемяко поручил усилить контроль за приморцами По данным приморского Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Приморье заболело коронавирусом ещё 109 человек.

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Происшествия Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями Изначально экс-чиновник обвинялся в получении взятки в 114 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), позднее обвинение переквалифицировали на ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Происшествия На основателя «Тараса Бульбы» завели новое дело Новое уголовное дело возбуждено против основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.

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Политика Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок. 59

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