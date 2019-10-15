Политика
УтроNewsТрамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео. Этот указ призван надавить на Анкару, чтобы как отметил госглава, вынудить ее прекратить операцию в САР. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
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Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
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Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России
Эксперимент по выдаче электронных паспортов России может начаться в Москве в марте 2020 года.
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Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.