Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео. Этот указ призван надавить на Анкару, чтобы как отметил госглава, вынудить ее прекратить операцию в САР. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР

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