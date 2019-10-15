Политика

УтроNewsУтроNewsТрамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео. Этот указ призван надавить на Анкару, чтобы как отметил госглава, вынудить ее прекратить операцию в САР. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
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