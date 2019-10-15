Политика
РИА НовостиТрамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео. Документ, как следует из заявления главы Госдепа, призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить операцию в арабской республике.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Общество
Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
REGNUM вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
РБК 07:31
Политика
Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку
Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Бочкаревой объяснил неявку актрисы в суд
Телеканал 360° 04:02
Шоу-бизнес
Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
На недавнем концерте в честь Дня работника сельского хозяйства Юлия Проскурякова выступила в платье, в котором несколько лет назад появлялась беременной — тогда артистка, состоящая в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым, ждала появления на свет дочери Вероники.
WMJ.ru вчера в 08:36
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом
Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в далеком 2001 году — спортсменка снималась в клипе музыканта на песню Escape.
Woman.ru вчера в 10:56
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Футбол
«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
«Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.
Матч ТВ 07:31
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Политика
Миронов заявил о подготовке законопроекта о возвращении смертной казни
Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних.
РБК 07:18
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие
Трамп заявил, что вывел войска из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.
РИА Новости вчера в 15:26
Политика
Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.
РЕН ТВ 07:08
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Общество
«Приватбанк» выиграл апелляцию в Лондоне в споре с экс-владельцами
Напомним, «Приватбанк» подал иск в суд против бывших владельцев в декабре 2017 года.
REGNUM 07:58
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
REGNUM вчера в 16:00
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35