Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео. Документ, как следует из заявления главы Госдепа, призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить операцию в арабской республике.

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Общество Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Общество Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Политика Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

Шоу-бизнес Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева На недавнем концерте в честь Дня работника сельского хозяйства Юлия Проскурякова выступила в платье, в котором несколько лет назад появлялась беременной — тогда артистка, состоящая в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым, ждала появления на свет дочери Вероники.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.

Общество В Рязанской области вместо НТВ показали порно В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.

Политика Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.

Политика Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Шоу-бизнес Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в далеком 2001 году — спортсменка снималась в клипе музыканта на песню Escape.

Общество В России назначили первый штраф за фейковые новости Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.

Футбол «Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции «Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.

Политика В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.

Политика Миронов заявил о подготовке законопроекта о возвращении смертной казни Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних.

Армия и оружие Трамп заявил, что вывел войска из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.

Политика Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.

Авто В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.

Происшествия Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.

Футбол Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.

Происшествия Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.