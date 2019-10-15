Политика
УтроNewsТрамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео. Этот указ призван надавить на Анкару, чтобы как отметил госглава, вынудить ее прекратить операцию в САР. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
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ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Футбол
Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА
Коммерсантъ 04:28
Наука
Ученые приблизились к разгадке тайны извержения вулканов
Российские и итальянские ученые приблизились к пониманию причины извержения вулканов, изучая гору Монте Нуово около Неаполя.
ТК Звезда 03:03
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Гаджеты
Новый Realme X2 Pro составит конкуренцию всем флагманам
Смартфон получит очень привлекательную стоимость, а учитывая, что разработчики оснастили устройство самыми современными «начинками», телефон сможет составить отличную конкуренцию современным флагманам.
UfaTime.ru вчера в 13:06
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж
Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:34
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Российская газета вчера в 01:42
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Общество
Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею
Туристок из России не пустили в Южную Корею — пограничники решили, что они проститутки.
Рамблер 04:21
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Хоккей
Годовалый сын хоккеиста Александра Овечкина впервые пришел на его игру
Ранее Сережа посещал тренировки папы. Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская с пеленок прививают сыну любовь к хоккею.
WMJ.ru вчера в 20:39
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru вчера в 13:53
Единоборства
Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Происшествия
В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший
В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Интерфакс 04:08
Происшествия
СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица
Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской.
РБК 03:59
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:58
Общество
В США запретили выпуск криптовалюты Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram, в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов.
Ридус вчера в 05:38
Экономика
Юрий Денисов: «Теперь, я надеюсь, пришла эра фондового рынка»
Московская биржа, главная торговая площадка страны, растет, развивается, меняет приоритеты вместе с рынком.
Ведомости 02:33
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Политика
Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича
Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 04:34