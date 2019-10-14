Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции. Такое решение связано с военной операцией, которую Анкара проводит в Сирии, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии

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