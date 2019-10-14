Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША ввели санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Минфину и Госдепу США ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Турции, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
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"Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии", - заявил он в Twitter
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РИА Новостивчера в 16:32

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РБКвчера в 21:33
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Армия и оружие

США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции

Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
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Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж

Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж, который расположен на севере страны.
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Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне

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Газета.Ru вчера в 14:55
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Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
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Экономика

США начнёт покупать активы России

Последний раз США покупала активы у России в 2014 году.
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В Приморье при обрушении дома погибла женщина

В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
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ЖКХ

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Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
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РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек

Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.
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Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.
Газета.Ru 01:22
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие

В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии

Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.
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Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет

Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
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Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
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Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
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Технологии

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Бурятия, 15.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В очередной раз на федеральном уровне поддержан проект разряда мегасайенс, в рамках которого в Тункинской долине строится уникальная научная установка – крупнейшая в мире гамма-обсерватория.
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Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Газета.Ru вчера в 22:59
Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
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