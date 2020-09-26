Трамп выдвинул Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда США
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Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт в качестве кандидата на должность члена Верховного суда США. Барретт известна консервативными взглядами.В источнике
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