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Российская газета
Российская газета

Трамп выдвинул Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт в качестве кандидата на должность члена Верховного суда США. Барретт известна консервативными взглядами.В источнике
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RT на русском

Комитет сената США утвердил дату начала слушаний по кандидатуре Барретт

RT на русском00:30
ТАСС

Байден призвал сенаторов США до выборов не утверждать Барретт членом Верховного суда

ТАСС18:50
Известия

Байден попросил сенат пока не утверждать кандидата в Верховный суд

Известия19:27
Эхо Москвы

Демократ Джо Байден призвал отложить назначение Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда

Эхо Москвы20:10
Телеканал RTVI

Трамп выбрал Эми Кони Барретт на место Рут Гинзбург в Верховном суде

Телеканал RTVI17:24
Газета.Ru

Байден просит пока не утверждать кандидата в Верховный суд от Трампа

Газета.Ru17:57
Expert.ru

Трамп предложил кандидатуру Эми Барретт в качестве судьи Верховного суда

Expert.ru18:42

Lil: «Испытал истинное удовольствие, играя в Доту эти 4 дня»

Давно не было такого, что, заходя в Доту, я чувствовал абсолютную уверенность в каждом тиммейте, в том, что каждый нажмет правильно кнопки, даст нужный фокус, уверенность в том, что у команды будет план и мы будем знать, что делать и как делать в любой момент игры вне зависимости ни от чего.
Cyber.sports.ru02:43

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русскомвчера в 03:46
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Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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Глава UFC назвал грязным поступок Конора МакГрегора

Напомним, что в разговоре с главой UFC, состоявшемся в феврале текущего года, Конор МакГрегор обсудил возможных соперников, упомянув Диего Санчеса и Джастина Гэйтжи, а также сообщил о том, что не будет запасным в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который на тот момент еще не был отменен.
FightTime.ru02:55