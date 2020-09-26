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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп выдвинул кандидатуру нового члена Верховного суда

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру судьи апелляционного суда Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда Соединенных Штатов.В источнике
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Новостной фронт

Трамп выбрал кандидата на пост Верховного судьи

Новостной фронт04:20
RT на русском

Комитет сената США утвердил дату начала слушаний по кандидатуре Барретт

RT на русском00:30
Expert.ru

Трамп предложил кандидатуру Эми Барретт в качестве судьи Верховного суда

Expert.ru18:42
Известия

Байден попросил сенат пока не утверждать кандидата в Верховный суд

Известия19:27
Телеканал RTVI

Трамп выбрал Эми Кони Барретт на место Рут Гинзбург в Верховном суде

Телеканал RTVI17:24
Газета.Ru

Байден просит пока не утверждать кандидата в Верховный суд от Трампа

Газета.Ru17:57
ТАСС

Байден призвал сенаторов США до выборов не утверждать Барретт членом Верховного суда

ТАСС18:50

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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За сутки в Алтайском крае заболели коронавирусом 87 человек, 4 умерли

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае еще у 87 человек, включая троих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 53 пациента, зарегистрировано 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:20
1,1K

В Калифорнии к 2035 году запретят продажу бензиновых автомобилей

Власти Калифорнии, одного из богатейших штатов США, намерены в 2035 году ввести запрет на продажи автомобилей, оснащенных классическими моторами, работающими на бензине или дизельном топливе.
SpeedMe24 сентября в 23:08
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