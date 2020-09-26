Трамп выдвинул кандидатуру нового члена Верховного суда
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Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру судьи апелляционного суда Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда Соединенных Штатов.В источнике
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