Пилот американского истребителя F-15 попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30, однако, вопреки попытке сделать что-либо похожее, пилот попросту испугался, отказавшись приближаться на более близкое расстояние к другому военному самолёту с открытой рампой.
Применить ядерное оружие может одна из стран третьего мира — Индия или Пакистан, где государственные лидеры традиционно не слишком заботятся о своих гражданах, такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с Nation News.