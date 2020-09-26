Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп выдвинул кандидатуру нового члена Верховного суда

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру судьи апелляционного суда Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда Соединенных Штатов.В источнике
Подробнее о событии
Expert.ru

Трамп предложил кандидатуру Эми Барретт в качестве судьи Верховного суда

Expert.ru18:42
ТАСС

Байден призвал сенаторов США до выборов не утверждать Барретт членом Верховного суда

ТАСС18:50
Эхо Москвы

Демократ Джо Байден призвал отложить назначение Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда

Эхо Москвы20:10
RT на русском

Байден призвал сенат отложить решение по кандидатуре Барретт до выборов

RT на русском18:44
Телеканал RTVI

Трамп выбрал Эми Кони Барретт на место Рут Гинзбург в Верховном суде

Телеканал RTVI17:24
Газета.Ru

Байден просит пока не утверждать кандидата в Верховный суд от Трампа

Газета.Ru17:57
Известия

Байден попросил сенат пока не утверждать кандидата в Верховный суд

Известия19:27

На площадке кабмина могут обсудить доплаты врачам за коронавирус

На площадке кабмина могут обсудить совершенствование системы выплат медикам и подходы к работе врачей в условиях коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском правительстве.
Газета.Ruвчера в 12:13
5

Американские F-15 не смогли повторить трюк российского Су-30 - пилот испугался

Пилот американского истребителя F-15 попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30, однако, вопреки попытке сделать что-либо похожее, пилот попросту испугался, отказавшись приближаться на более близкое расстояние к другому военному самолёту с открытой рампой.
Avia.pro18:29
23

Третью мировую войну могут начать не США и Россия, а Индия и Пакистан

Применить ядерное оружие может одна из стран третьего мира — Индия или Пакистан, где государственные лидеры традиционно не слишком заботятся о своих гражданах, такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Народные новостивчера в 02:15
3