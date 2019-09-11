с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп снова обратился с призывом к ФРС. На этот раз он требует снизить ставку до нуля или даже установить ее на отрицательном уровне. Свое требование глава государства по традиции опубликовал в Twitter.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Политика Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Политика Владимир Путин прибыл в Дагестан Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.

Авто Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ "В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.

Футбол Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.

Политика ГП назвала лазейкой для вмешательства в дела России рекламу в Google Глава правового управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов заявил, что реклама на платформах таких организаций, как Google, скорее всего, представляет собой лазейку для вмешательства во внутренние дела страны.

Космос Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.

Культура В Третьяковке назвали самые ожидаемые выставки сезона За прошедший сезон в галерее прошло 29 выставок, передает слова Трегуловой корреспондент «Культуромании».

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Политика На Украине проводят обыски в рамках уголовных дел против Порошенко На Украине проходят массовые обыски по уголовным делам против бывшего президента страны Петра Порошенко.

Общество Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.

Общество Роструд организовал проверку МГУ после сообщений о «нулевой зарплате» В Роструде приступили к проверке МГУ после сообщений лектора исторического факультета о «нулевой зарплате», передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.

Здоровье Сомнологи рассказали, как справиться с бессонницей Врачи-сомнологи, занимающиеся восстановлением полноценного сна, уверены, что бессонницу нельзя пускать на самотек.

Экономика АСВ вернуло Банку России совокупно 152 млрд рублей АСВ рассчитывает погасить задолженность перед ЦБ РФ в IV квартале 2022 года, остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей, отметил глава АСВ.

Политика Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая США отложат повышение пошлин на китайские товары, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Политика Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу 10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Политика Republic: «московское дело» завели с согласия Собянина, Золотова и Бастрыкина Уголовное дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.