Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняТрамп назначит нового посла США в России

Напомним, Джон Салливан занимает должность заместителя госсекретаря Соединенных Штатов с 24 мая 2017 года, а в апреле 2018 года стал главой Госдепартамента.
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Трамп намерен назначить заместителя Помпео на пост посла США в РФ

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Газета.Ru14:03

Трамп выдвинул нового посла США в России

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.
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В США задержали двух выходцев из бывшего СССР – Льва Парнаса и Игоря Фрумана, сообщила The Wall Street Journal.
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Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
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Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
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США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

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