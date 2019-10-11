Политика
РБКТрамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Последний занимает должность заместителя главы американского внешнеполитического ведомства.
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Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей 9-летней девочки
В гаражном кооперативе Саратова обнаружили тело 9-летней девочки, пропавшей 9 октября.
ИжевскИнфо.РУ 01:15
Здоровье
Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации
Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
Российская газета 12:40
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 08:31
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Политика
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 13:47
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 04:45
Политика
Экс-посол США на Украине рассказала о влиянии Трампа на ее отставку
Экс-посол США на Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично добивался ее отставки.
Известия 13:29
Политика
Трамп разрешил Минфину вводить санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп предоставил Министерству финансов США «весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций» против Турции, заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.
Коммерсантъ 14:40
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Авто
В России изменился транспортный налог
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 09:16
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Баскетбол
«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
«Химки» одержали победу над «Басконией» в регулярном сезоне Евролиги. Подмосковный клуб выиграл вторую встречу подряд.
Спорт-Экспресс 15:06
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» открыл огонь по украинской армии в Донбассе
Московский Комсомолец 08:50
Футбол
Щенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА
Чемпионат 07:12
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Происшествия
Почему в Шереметьево пропустили пассажира с пистолетом
Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево при досмотре вещей на заметили травматический пистолет, который впоследствии был пронесен на борт самолета.
Газета.Ru 15:00
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат 15:31
Общество
Беременная Энн Хэтэуэй выбрала для выхода в свет белый наряд
Низ же для выхода Хэтэуэй выбрала классический – прямые белые брюки. Отметим, что авторство костюма принадлежит Оскару де ла Рента.
Телепрограмма 09:47
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.
RT на русском 14:17
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02
Происшествия
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
Lenta.ru 14:39
Политика
Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
RuNews24.ru вчера в 17:36
Футбол
Украина — Литва 1:0 (2-й тайм)
Предлагаем прогноз на матч квалификации на Евро-2020, в котором 11 октября Украина принимает сборную Литвы.
Все про Спорт ру вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru 07:22