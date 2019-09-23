Политика

Военное делоВоенное делоДональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет всячески блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут выделять помощь Киеву и из своего кармана.
Читать в источнике
Комментировать248
с чего всё началось
Как пишет издание
, Трамп стал сомневаться в целесообразности финансовой помощи Украине и собирается выяснить, нужно ли Вашингтону тратить на это деньги.
Ридус12:31

Подробнее о событии

Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине

Lenta.ru11:16

Трамп назвал условие для предоставления военной помощи Украине

RT на русском14:06

Пушков прокомментировал ультиматум Трампа по Украине

РИА Новости12:58

Трамп назвал условие выделения финансовой помощи Украине

ТАСС11:21

Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о помощи Украине

Газета.Ru15:08

Трамп в ООН назвал условие разморозки финансовой помощи Украине

РБК10:06

Трамп приостанавливает выделение средств Украине до выполнения условий

Взгляд.ру09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Футбол

Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»

2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.
ТАСС 14:28
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 13:03
Политика

Министр торговли США уснул во время речи Трампа в ООН

Аргументы и Факты 16:26
Армия и оружие

Китайские войска покидают Оренбургскую область

Только на полигоне Донгуз под Оренбургом в период с 16 по 21 сентября принимали участие 28 самолетов и вертолетов КНР.
56orb.ru 07:56
Политика

Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Происшествия

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

REGNUM 06:09
Авто

Volkswagen рассказала о новом Jetta для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня 05:36
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Общество

МЧС ликвидирует 578 своих учреждений

В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
Вести.Ru 15:34
Футбол

«Милан» летом отказался от трансфера Тэмми Абрахама

«Милан» летом отказался от идеи с приобретением нападающего лондонского «Челси» Тэмми Абрахама, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:51
Происшествия

В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек

RT на русском 07:42
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Политика

В Конгрессе США призвали начать импичмент Трампа

В Палате представителей Конгресса США всерьез задумались о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Росбалт 15:58
Происшествия

В Росатоме рассказали о состоянии сотрудников, пострадавших при взрыве под Северодвинском

Напомним, 8 августа вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники Росатома и Минобороны.
Znak.com 16:15
Технологии

В Роскомнадзоре пообещали заблокировать Telegram

Роскомнадзор создает новую систему блокировки мессенджера Telegram и противодействия запрещенному контенту, передает «РИА Новости» слова главы ведомства Александра Жарова.
Computerworld Россия 03:50
Кино

Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Политика

Зеленский намерен пригласить президента США на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «громких визитов» американских и европейских лидеров в ближайшие годы.
Росбалт 16:25
Авто

В Канаде почти 3000 новых автомобилей BMW и MINI ожидают утилизацию

Тарантас Ньюс 05:23
Наука

В Британии испытают водородный пассажирский самолет

Пока точная дата начала испытаний не раскрывается, однако самолету предстоит преодолеть более 500 км. Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок.
Актуальные Новости 06:47
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Футбол

Заболотный поблагодарил болельщиков за поддежку после «крика души»

Спорт-Экспресс 14:39
Происшествия

Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста

Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru 07:29
Футбол

Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА

РИА Новости 02:31
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
Политика

Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Политика

Украина отказалась от участия в ПАСЕ

Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения туда России.
Украина.ру 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное