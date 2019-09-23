с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет всячески блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут выделять помощь Киеву и из своего кармана.

Футбол Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций» 2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.

Армия и оружие Китайские войска покидают Оренбургскую область Только на полигоне Донгуз под Оренбургом в период с 16 по 21 сентября принимали участие 28 самолетов и вертолетов КНР.

Политика Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.

Авто Volkswagen рассказала о новом Jetta для России Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Общество МЧС ликвидирует 578 своих учреждений В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.

Футбол «Милан» летом отказался от трансфера Тэмми Абрахама «Милан» летом отказался от идеи с приобретением нападающего лондонского «Челси» Тэмми Абрахама, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Политика В Конгрессе США призвали начать импичмент Трампа В Палате представителей Конгресса США всерьез задумались о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Происшествия В Росатоме рассказали о состоянии сотрудников, пострадавших при взрыве под Северодвинском Напомним, 8 августа вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники Росатома и Минобороны.

Технологии В Роскомнадзоре пообещали заблокировать Telegram Роскомнадзор создает новую систему блокировки мессенджера Telegram и противодействия запрещенному контенту, передает «РИА Новости» слова главы ведомства Александра Жарова.

Кино Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение» Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.

Политика Зеленский намерен пригласить президента США на Украину Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «громких визитов» американских и европейских лидеров в ближайшие годы.

Наука В Британии испытают водородный пассажирский самолет Пока точная дата начала испытаний не раскрывается, однако самолету предстоит преодолеть более 500 км. Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок.

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Происшествия Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.

Политика Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.

Политика Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство» 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Финансы В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.