Политика
REGNUMТрамп победил на праймериз республиканцев в десяти штатах
Президент США Дональд Трамп выиграл на первичных выборах Республиканской партии в десяти штатах, сообщает агентство Associated Press.
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Политика
Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
Происшествия
В Забайкалье завели дело о получении взятки помощником прокурора
Следователи Забайкальского края завели уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении помощника прокурора Читинского района региона.
Армия и оружие
МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
Здоровье
В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Политика
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке в парламент
Заявление об отставке направил в Верховную раду премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил 3 марта спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания фракции «Слуга народа».
Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
Общество
ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции
Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Турция сообщила о гибели двух своих военных в Сирии
«В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима в районе проведения операции «Весенний щит» двое наших военнослужащих погибли, ещё шесть солдат получили ранения», — говорится в коммюнике.
Энергетика
Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб
Ведомство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, объяснили собеседники РБК.
Экономика
Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам
Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
Общество
В России запретили вывоз медицинских масок из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из страны медицинские маски и ряд других медицинских изделий из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Армия и оружие
Талибы убили 18 силовиков в Афганистане
Гаджеты
Apple работает над шестью устройствами с mini-LED-дисплеями
Компания Apple планирует выпустить в 2020-м и 2021 годах шесть продуктов с mini-LED-экранами.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Общество
Сегодня в Челнах пройдет конкурс на должность руководителя исполкома
Сегодня в Набережных Челнах пройдет конкурс на должность руководителя исполкома.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Музыка
Яна Чурикова прокомментировала участие группы Little Big в Евровидении
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
В Конституцию предложили добавить конфискацию имущества коррупционеров в качестве уголовного наказания.
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде бизнесмену Растегину
Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.