Политика

REGNUMREGNUMТрамп победил на праймериз республиканцев в десяти штатах

Президент США Дональд Трамп выиграл на первичных выборах Республиканской партии в десяти штатах, сообщает агентство Associated Press.
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Дональд Трамп победил на праймериз во всех штатах в «супервторник»

Известия01:37

В «супервторник» Трамп выиграл первичные выборы республиканцев во всех штатах

Газета.Ru00:51

Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в ряде штатов США

Российская газетавчера в 22:41

AP: Трамп в «супервторник» выиграл первичные выборы республиканцев во всех штатах

ТАСС00:34

Что случилось этой ночью: среда, 4 марта

Интерфаксвчера в 23:40

Трамп побеждает на праймериз республиканцев в восьми штатах

RT на русскомвчера в 21:48

Трамп выигрывает праймериз республиканцев

РИА Новостивчера в 20:37
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

РБК вчера в 10:20
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
РБК 04:06
Происшествия

В Забайкалье завели дело о получении взятки помощником прокурора

Следователи Забайкальского края завели уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении помощника прокурора Читинского района региона.
Российская газета 03:51
Армия и оружие

МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
РИА Новости 02:44
Здоровье

В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
RT на русском 02:41
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Происшествия

Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР

REGNUM вчера в 09:45
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Космос

Официальное название марсохода NASA Mars 2020 будет объявлено 5 марта

3DNews 00:55
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Политика

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке в парламент

Заявление об отставке направил в Верховную раду премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил 3 марта спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания фракции «Слуга народа».
Красная весна вчера в 13:39
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
RT на русском 03:40
Общество

ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции

Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 03:49
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели двух своих военных в Сирии

«В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима в районе проведения операции «Весенний щит» двое наших военнослужащих погибли, ещё шесть солдат получили ранения», — говорится в коммюнике.
RT на русском 03:06
Энергетика

Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб

Ведомство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, объяснили собеседники РБК.
РБК 03:00
Экономика

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 02 марта в 01:07
Общество

В России запретили вывоз медицинских масок из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из страны медицинские маски и ряд других медицинских изделий из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:20
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Армия и оружие

Талибы убили 18 силовиков в Афганистане

Московский Комсомолец 02:17
Гаджеты

Apple работает над шестью устройствами с mini-LED-дисплеями

Компания Apple планирует выпустить в 2020-м и 2021 годах шесть продуктов с mini-LED-экранами.
News.ru 03:35
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
Общество

Сегодня в Челнах пройдет конкурс на должность руководителя исполкома

Сегодня в Набережных Челнах пройдет конкурс на должность руководителя исполкома.
БИЗНЕС Online вчера в 23:31
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 15:10
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

РИА Новости 03:04
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Музыка

Яна Чурикова прокомментировала участие группы Little Big в Евровидении

RT на русском вчера в 14:46
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

В Конституцию предложили добавить конфискацию имущества коррупционеров в качестве уголовного наказания.
Piter.tv вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде бизнесмену Растегину

Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.
Телепрограмма 03:40
Экономика

За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Live24 вчера в 04:15
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