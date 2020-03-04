Президент США Дональд Трамп выиграл на первичных выборах Республиканской партии в десяти штатах, сообщает агентство Associated Press.

Трамп победил на праймериз республиканцев в десяти штатах

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