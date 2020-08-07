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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Согласно документу, у американских компаний остается 45 дней на то, чтобы прекратить все сделки с материнской компанией приложения ByteDance.В источнике
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Коммерсантъ

Китайские хайтек-гиганты подешевели на $100 млрд из-за указа Трампа

Коммерсантъ05:15
РИА Новости

Трамп подписал указ об «угрозе WeChat»

РИА Новости21:37
РБК

Трамп запретил сделки с TikTok и WeChat в США. Акции Tencent упали на 10%

РБК04:50
Газета.Ru

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Газета.Ru04:42
Известия

Трамп подписал указы о борьбе с «угрозами» TikTok и WeChat

Известия23:32
Интерфакс

Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от TikTok

Интерфакс21:50
ТАСС

В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании

ТАСС05:52

Россияне купили десятки тысяч смартфонов с поддержкой 5G

В России в этом году продали десятки тысяч смартфонов с поддержкой пятого поколения мобильной связи 5G: только в июне россияне купили более 20 тыс. таких гаджетов на сумму 1,2 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков розничной сети МТС.
Интерфакс04:16
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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МИД Китая опроверг сообщения о помощи Саудовской Аравии в разработке ядерного оружия

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал беспочвенными публикации в СМИ о том, что сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики даст возможность Эр-Рияду разработать ядерное оружие.
ТАСС04:56

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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