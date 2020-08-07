Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok
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Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Согласно документу, у американских компаний остается 45 дней на то, чтобы прекратить все сделки с материнской компанией приложения ByteDance.В источнике
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