Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Согласно документу, у американских компаний остается 45 дней на то, чтобы прекратить все сделки с материнской компанией приложения ByteDance.