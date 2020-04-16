Коронавирус
Российская газетаТрамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ
Ранее хозяин Белого дома сообщил, что его страна миновала пик заражения коронавирусом. На сегодняшний день США являются лидерами в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. Количество летальных случаев превысило 27 тысяч, заболели 614,5 тысячи человек.
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Общество
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
Общество
Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным
Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
Политика
Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
Армия и оружие
Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»
Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии.
РИА Новости 02:05
Общество
За сутки в России выявили 3448 новых случаев коронавируса
Новый Калининград За минувшие сутки в России подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах.
Новый Калининград.Ru 03:49
Происшествия
В Москве исчезли пробки и очереди в метро из-за проверки пропусков
В московском метро в час пик удалось избежать очередей из-за проверки цифровых пропусков.
Мослента 03:06
Здоровье
На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека
На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека.
За рулем Кубань 04:00
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксированы 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:13
Общество
В Свердловской области ввели карантин для приезжих из Москвы и Петербурга
Власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин всех людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
РБК 03:12
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ вчера в 03:09
Происшествия
Двое сотрудников тюрьмы в Балашове заразились коронавирусом
В Балашове Саратовской области двое сотрудников тюрьмы заразились новой коронавирусной инфекцией.
Четвертая Власть 02:29
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
Шоу-бизнес
34-летняя Ирина Шейк показала, как выглядела в подростковом возрасте
Ирина Шейк Весь прошлый год в пресса кипела новостями о расставании одной из самых красивых пар шоу-бизнеса — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Вокруг ТВ вчера в 21:56
Общество
В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19
В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:11
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Здоровье
Собянин открыл третий коронавирусный стационар сети «РЖД-Медицина»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл стационар для пациентов с коронавирусом на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко в Люблино.
Москва 24 03:44
Здоровье
Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19
Российская газета 01:30
Происшествия
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мужчина в ответ в грубой форме, с использованием нецензурных выражений озвучил своё несогласие.
Город новостей 03:59
Наука
Физики объяснили, почему во Вселенной преобладает материя
Британские физики, работающие в крупном международном эксперименте T2K, проводимом в обсерватории Камиока в Японии, обнаружили признаки нарушения так называемой СР-симметрии, что позволяет объяснить преобладание вещества над антивеществом во Вселенной.
РИА Новости вчера в 11:04
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Комсомольская правда вчера в 15:20
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 14 апреля в 12:03