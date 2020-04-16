Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТрамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ

Ранее хозяин Белого дома сообщил, что его страна миновала пик заражения коронавирусом. На сегодняшний день США являются лидерами в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. Количество летальных случаев превысило 27 тысяч, заболели 614,5 тысячи человек.
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Трамп заявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию и страны Евросоюза

Газета.Ru02:48

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

РБКвчера в 18:59

Трамп сообщил о готовности передать России аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 19:18

Трамп заявил о готовности США передать России аппараты ИВЛ

RT на русскомвчера в 19:17

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

РИА Новостивчера в 19:13

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Интерфаксвчера в 19:05

Трамп выразил готовность помочь России с аппаратами ИВЛ

Коммерсантъвчера в 22:45
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Общество

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Происшествия

В Оренбурге из-за коронавируса на карантин закрыли общежитие медвуза

REGNUM 02:29
Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
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Гаджеты

Apple презентовала новый iPhone SE

Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
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Общество

Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
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Политика

Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
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Армия и оружие

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»

Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии.
РИА Новости 02:05
Общество

За сутки в России выявили 3448 новых случаев коронавируса

Новый Калининград За минувшие сутки в России подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах.
Новый Калининград.Ru 03:49
Происшествия

В Москве исчезли пробки и очереди в метро из-за проверки пропусков

В московском метро в час пик удалось избежать очередей из-за проверки цифровых пропусков.
Мослента 03:06
Здоровье

На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека

На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека.
За рулем Кубань 04:00
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксированы 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:13
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Общество

В Свердловской области ввели карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

Власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин всех людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
РБК 03:12
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Общество

Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом

Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
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Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ вчера в 03:09
Происшествия

Двое сотрудников тюрьмы в Балашове заразились коронавирусом

В Балашове Саратовской области двое сотрудников тюрьмы заразились новой коронавирусной инфекцией.
Четвертая Власть 02:29
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Экономика

Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
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Шоу-бизнес

34-летняя Ирина Шейк показала, как выглядела в подростковом возрасте

Ирина Шейк Весь прошлый год в пресса кипела новостями о расставании одной из самых красивых пар шоу-бизнеса — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Вокруг ТВ вчера в 21:56
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Общество

В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19

В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:11
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Здоровье

Собянин открыл третий коронавирусный стационар сети «РЖД-Медицина»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл стационар для пациентов с коронавирусом на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко в Люблино.
Москва 24 03:44
Кино

Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru 02:33
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Здоровье

Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19

Российская газета 01:30
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Происшествия

Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист

Мужчина в ответ в грубой форме, с использованием нецензурных выражений озвучил своё несогласие.
Город новостей 03:59
Наука

Физики объяснили, почему во Вселенной преобладает материя

Британские физики, работающие в крупном международном эксперименте T2K, проводимом в обсерватории Камиока в Японии, обнаружили признаки нарушения так называемой СР-симметрии, что позволяет объяснить преобладание вещества над антивеществом во Вселенной.
РИА Новости вчера в 11:04
Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

Комсомольская правда вчера в 15:20
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 14 апреля в 12:03
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