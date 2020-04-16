Коронавирус
РИА НовостиТрамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 28 тысяч человек
Более 28 тысяч человек скончались после заражения коронавиурсом нового типа в США, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 19:55
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В Омске могут продлить режим самоизоляции
В Омске до конца месяца могут продлить режим самоизоляции.
Исильпресс вчера в 10:57
Общество
В России остался лишь один регион без коронавируса
Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
Повестка дня вчера в 05:38
Игры
EA продолжает тизерить анонс по Crysis
Игромания.ру 14 апреля в 13:55
Музыка
Андрей Разин назвал Пугачеву и Леонтьева банальными ворюгами
Андрей Разин утверждает, что ни Алла Пугачёва, ни Валерий Леонтьев не заплатили за исполненные композиции продюсеру ни копейки.
Территория новостей вчера в 03:54
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
Здоровье
В Приамурье выявлены три новых случая заражения коронавирусом
В Амурской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусом.
Росбалт вчера в 21:49
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
REGNUM вчера в 07:13
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Армия и оружие
ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35
Московский Комсомолец вчера в 18:27
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском вчера в 07:23
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Гаджеты
В Россию приехали бюджетники Samsung Galaxy M11 и M21
Ридус вчера в 20:01
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Здоровье
Аллерголог: Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса
Вечерняя Москва вчера в 11:40
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Экспресс газета вчера в 12:28
Экономика
Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке
Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки в сложных для бизнеса условиях выдают кредиты предпринимателям, которые несут убытки из-за пандемии.
Московский Комсомолец вчера в 17:36
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ вчера в 00:24
Политика
Лавров рассказал, как защищает свой организм от коронавируса
В качестве мер защиты от коронавирусной инфекции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал чаще мыть руки.
Общественная служба новостей вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 15:31
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Политика
США обвинили Китай в тайном проведении ядерных испытаний
США подтвердили подозрения в адрес Китая по поводу тайного проведения ядерных испытаний. Соответствующий доклад в среду опубликовал Госдеп.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Авто
Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге
Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Россияне за неделю подали 180 тысяч заявок на пособие по безработице
Через госпортал «Работа в России» в ведомство обратились более 180 тысяч россиян с заявлениями на регистрацию.
Телеканал 360° вчера в 13:05