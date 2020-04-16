Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
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Трамп выразил готовность помочь России с аппаратами ИВЛ

Коммерсантъвчера в 22:45

Трамп сообщил о готовности передать России аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 19:18

Трамп заявил о готовности США передать России аппараты ИВЛ

RT на русскомвчера в 19:17

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

РИА Новостивчера в 19:13

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Интерфаксвчера в 19:05

США отправят в Россию аппараты ИВЛ

Lenta.ruвчера в 19:04

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

РБКвчера в 18:59
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 28 тысяч человек

Более 28 тысяч человек скончались после заражения коронавиурсом нового типа в США, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 19:55
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

В Омске могут продлить режим самоизоляции

В Омске до конца месяца могут продлить режим самоизоляции.
Исильпресс вчера в 10:57
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Общество

В России остался лишь один регион без коронавируса

Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
Повестка дня вчера в 05:38
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Игромания.ру 14 апреля в 13:55
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Андрей Разин назвал Пугачеву и Леонтьева банальными ворюгами

Андрей Разин утверждает, что ни Алла Пугачёва, ни Валерий Леонтьев не заплатили за исполненные композиции продюсеру ни копейки.
Территория новостей вчера в 03:54
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Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Здоровье

В Приамурье выявлены три новых случая заражения коронавирусом

В Амурской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусом.
Росбалт вчера в 21:49
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Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

REGNUM вчера в 07:13
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
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Армия и оружие

ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35

Московский Комсомолец вчера в 18:27
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
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Кино

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

RT на русском вчера в 07:23
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Армия и оружие

США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
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Гаджеты

В Россию приехали бюджетники Samsung Galaxy M11 и M21

Ридус вчера в 20:01
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Здоровье

Аллерголог: Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса

Вечерняя Москва вчера в 11:40
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Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Экспресс газета вчера в 12:28
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Экономика

Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке

Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки в сложных для бизнеса условиях выдают кредиты предпринимателям, которые несут убытки из-за пандемии.
Московский Комсомолец вчера в 17:36
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Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ вчера в 00:24
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Политика

Лавров рассказал, как защищает свой организм от коронавируса

В качестве мер защиты от коронавирусной инфекции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал чаще мыть руки.
Общественная служба новостей вчера в 13:30
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 15:31
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Происшествия

В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом

Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
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Политика

США обвинили Китай в тайном проведении ядерных испытаний

США подтвердили подозрения в адрес Китая по поводу тайного проведения ядерных испытаний. Соответствующий доклад в среду опубликовал Госдеп.
РЕН ТВ вчера в 19:58
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Авто

Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге

Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45
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Общество

Россияне за неделю подали 180 тысяч заявок на пособие по безработице

Через госпортал «Работа в России» в ведомство обратились более 180 тысяч россиян с заявлениями на регистрацию.
Телеканал 360° вчера в 13:05
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