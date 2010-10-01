История о сговоре России с афганскими талибами против американских военных сфабрикована для того, чтобы навредить Республиканской партии США и американскому лидеру. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп. Фейк создан, чтобы навредить мне и Республиканской партии.

Трамп высказался на тему сговора России с талибами

Политика Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу. 92

Общество Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.

Шоу-бизнес Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 716

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,7K

Политика Трамп заявил о злости в отношении Китая из-за коронавируса Как написал глава Белого дома в Twitter, когда он наблюдает, как пандемия распространяет «свое уродливое лицо», в том числе нанося ущерб США, то все больше злится на Китай. 28

Спорт Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,1K

Происшествия Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям. 8

Общество Автознак «Инвалид» утрачивает статус Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. 38

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 31

Политика Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации. 37

Гаджеты Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10 Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности. 7