Политика

News.ruNews.ruТрамп высказался на тему сговора России с талибами

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История о сговоре России с афганскими талибами против американских военных сфабрикована для того, чтобы навредить Республиканской партии США и американскому лидеру. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп. Фейк создан, чтобы навредить мне и Республиканской партии.
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Трамп высказался на тему сговора России с талибами

News.ru08:15

Еще одно надувательство: Трамп высказался о сговоре России с талибами

Свободная Пресса28 июня в 23:11
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Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

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Игры

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
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