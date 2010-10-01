Политика
News.ruТрамп высказался на тему сговора России с талибами
История о сговоре России с афганскими талибами против американских военных сфабрикована для того, чтобы навредить Республиканской партии США и американскому лидеру. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп. Фейк создан, чтобы навредить мне и Республиканской партии.
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Еще одно надувательство: Трамп высказался о сговоре России с талибами
Свободная Пресса28 июня в 23:11
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия вчера в 14:22
Общество
Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов
Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
РИА Новости 11:53
Общество
Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми
В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.
РБК 14:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Политика
Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
Соединенные Штаты официально отнесли китайские компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, которые представляют угрозу нацбезопаносности.
Inc-news.ru 01:57
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
Политика
Трамп заявил о злости в отношении Китая из-за коронавируса
Как написал глава Белого дома в Twitter, когда он наблюдает, как пандемия распространяет «свое уродливое лицо», в том числе нанося ущерб США, то все больше злится на Китай.
RuNews24.ru 00:32
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM вчера в 10:54
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия 29 июня в 05:15
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Происшествия
Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
Происшествия
В Смоленской области уничтожили более 40 тонн груш и яблок
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 22:00
Общество
На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Тамбовом" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:39
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Pravda.Ru вчера в 08:14
Футбол
Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»
Vprognoze.ru вчера в 16:20
Политика
Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место
Эдуард Бояков, являющийся художественным руководителем МХАТа, отреагировал на ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов.
CT news вчера в 07:23
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36