Политика
RT на русскомТрамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
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«США были слабы во всем»: Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Комсомольская правда10:53
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Общество
Массовые мероприятия разрешили на Сахалине
Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:27
Политика
Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши
Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Здоровье
Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака
Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Известия 18:25
Здоровье
COVID-19 спровоцирует рост пациентов с диабетом и ожирением в РФ
«В будущем количество людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, будет расти — с учетом динамики распространения COVID-19 показатель может составить 17%», — пишут «Известия».
URA.Ru 18:53
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com вчера в 08:42
Автоспорт
Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды
F1news.ru 17:00
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 18:20
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
Авто
Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары
На первом этапе грекам обещают субсидии на общую сумму в 100 миллионов евро, которые, по расчетам правительства, смогут удешевить покупку 14 тысяч единиц электрокаров на 25%.
Picsnews.net вчера в 10:25
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru 16:30
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 22:13
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Наука
Кислород помог повысить удельную емкость суперконденсаторов
Повысить удельную емкость суперконденсаторов путем внедрения атомов кислорода в углеродные электроды смогли исследователи из Центра проектирования, производства и материалов Сколтеха (CDMM), 25 июня сообщает журнал phys.org.
ИА Красная Весна 12:02
Армия и оружие
WP: из-за «сговора» России и талибов погибли несколько военных США
Газета Washington Post со ссылкой на сведения анонимных источников, близких к американским военным, заявила, что "несколько" военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами.
РИА Новости 21:45
Общество
Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей путём отказа от рекламы
Как писал NEWS.ru, PepsiCo отказывается размещать рекламу на Facebook и присоединяется к бойкоту соцсети.
News.ru 14:59
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Армия и оружие
Буктрейлер ко Дню партизан и подпольщиков покажет библиотека № 142
Бирюлево Восточное 26 июня в 05:18
Политика
Штат Миссисипи может поменять флаг
Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru 21:15
Футбол
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
Российская газета 11:53
Авто
67% новосибирцев изменили предпочтения при выборе авто из-за пандемии
После периода пандемии и карантинных мер у 67% опрошенных жителей Новосибирска изменились предпочтения в выборе автомобиля.
Infopro54 26 июня в 06:24
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости 21:29
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20