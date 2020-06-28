Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
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Американист рассказал о причинах исключения России из G8

Известия05:31

Президент США высказался о причине исключения России из G8

Московский Комсомолецвчера в 22:33

Трамп: Обама хотел исключить Россию из G8, поскольку Москва его полностью переиграла

ТАССвчера в 09:40

«США были слабы во всем»: Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8

Комсомольская правдавчера в 10:53

Трамп назвал причину исключения России из G8

Lenta.ruвчера в 10:42

Трамп объяснил, почему Обама хотел исключить Россию из G8

News.ruвчера в 10:19

Трамп назвал причину исключения России из G8

РИА Новостивчера в 14:38
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Происшествия

Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру

Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.
РБК 03:11
Футбол

Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»

Российская газета вчера в 08:15
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
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Общество

Первый пробный ЕГЭ пройдет 29 июня в вологодской школе

Напомним, что 3 июля состоятся итоговые тестирования по литературе, географии и информатике, 6 и 7 июля пройдут экзамены по русскому языку, 10 июля выпускники продемонстрируют знания по профильной математике.
СеверИнфо вчера в 13:59
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Игры

ПК-версия Tales of Monkey Island от Telltale вернулась в продажу

Игроки и профильные СМИ обратили внимание, что в продажу на ПК вернулось пиратское приключение Tales of Monkey Island от Telltale Games, пропавшее с виртуальных прилавков после закрытия студии в 2018 году.
3DNews 05:20
Армия и оружие

Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году

3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
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Политика

Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на закрытой встрече с чиновниками Минской области, заявил, что страна может утратить часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года.
Наша версия 04:22
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Общество

«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»

РИА Новости 02:41
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Футбол

«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона

«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.
Чемпионат 05:43
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Армия и оружие

Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72

Планы индийского руководства по приобретению 1770 единиц перспективной боевой техники, которые должны прийти на смену устаревающим танкам Т-72, были озвучены СМИ Индии еще осенью 2018 года.
Политика Сегодня 27 июня в 02:38
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Шоу-бизнес

Шнуров написал матерный стих о нападении на Собчак в монастыре

Instagram Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о нападении на Ксению Собчак и ее съемочную группу в монастыре на Урале.
РЕН ТВ вчера в 08:27
65
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
65
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
РИА Новости 05:14
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Происшествия

Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Футбол

СМИ: «Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона

Каталонская "Барселона" уволит наставника Кике Сетьена по окончании сезона, передает Goal.com.
Газета.Ru 05:13
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
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Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
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Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

Lenta.ru 05:58
Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
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Происшествия

На Ямале ищут виновников загрязнения реки нефтепродуктами

REGNUM 03:34
Футбол

Хакими пройдет медосмотр в «Интере» во вторник

Сегодня миланский и мадридский клубы согласуют последние детали трансфера, а завтра 21-летний марокканец пройдет медосмотр в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru 03:30
Здоровье

В Прикамье выявили 55 новых случаев COVID-19

Пермь, 28 июня 2020, 15:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки обнаружено 55 случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 08:59
109
Общество

В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
8
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
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Происшествия

В Брянске на чиновника Сенокоса завели второе дело за крупную взятку

В Брянске на заместителя директора управления капитального строительства Романа Сенокоса завели второе уголовное дело за крупную взятку.
Брянские новости 05:24
1
Общество

ЦИК усмотрел признаки сговора в действиях проголосовавшей трижды жительницы Израиля

Яэли Ильински, проголосовавшей в Израиле трижды по поправкам в Конституцию, грозит привлечение к ответственности за неоднократное голосование группой лиц по предварительному сговору, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Интерфакс 05:59
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