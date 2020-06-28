По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.

Трамп высказался о причине исключения России из G8

Происшествия Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.

Общество Первый пробный ЕГЭ пройдет 29 июня в вологодской школе Напомним, что 3 июля состоятся итоговые тестирования по литературе, географии и информатике, 6 и 7 июля пройдут экзамены по русскому языку, 10 июля выпускники продемонстрируют знания по профильной математике.

Игры ПК-версия Tales of Monkey Island от Telltale вернулась в продажу Игроки и профильные СМИ обратили внимание, что в продажу на ПК вернулось пиратское приключение Tales of Monkey Island от Telltale Games, пропавшее с виртуальных прилавков после закрытия студии в 2018 году.

Политика Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на закрытой встрече с чиновниками Минской области, заявил, что страна может утратить часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года. 2

Футбол «Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона «Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.

Армия и оружие Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72 Планы индийского руководства по приобретению 1770 единиц перспективной боевой техники, которые должны прийти на смену устаревающим танкам Т-72, были озвучены СМИ Индии еще осенью 2018 года. 11

Шоу-бизнес Шнуров написал матерный стих о нападении на Собчак в монастыре Instagram Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о нападении на Ксению Собчак и ее съемочную группу в монастыре на Урале. 65

Происшествия Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.

Экономика Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей. 4

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 28

Футбол Хакими пройдет медосмотр в «Интере» во вторник Сегодня миланский и мадридский клубы согласуют последние детали трансфера, а завтра 21-летний марокканец пройдет медосмотр в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.