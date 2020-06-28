Политика
RT на русскомТрамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
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«США были слабы во всем»: Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Комсомольская правдавчера в 10:53
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Происшествия
Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру
Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.
РБК 03:11
Футбол
Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»
Российская газета вчера в 08:15
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Общество
Первый пробный ЕГЭ пройдет 29 июня в вологодской школе
Напомним, что 3 июля состоятся итоговые тестирования по литературе, географии и информатике, 6 и 7 июля пройдут экзамены по русскому языку, 10 июля выпускники продемонстрируют знания по профильной математике.
СеверИнфо вчера в 13:59
Игры
ПК-версия Tales of Monkey Island от Telltale вернулась в продажу
Игроки и профильные СМИ обратили внимание, что в продажу на ПК вернулось пиратское приключение Tales of Monkey Island от Telltale Games, пропавшее с виртуальных прилавков после закрытия студии в 2018 году.
3DNews 05:20
Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году
3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории
Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на закрытой встрече с чиновниками Минской области, заявил, что страна может утратить часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года.
Наша версия 04:22
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
РИА Новости 02:41
Футбол
«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона
«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.
Чемпионат 05:43
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Армия и оружие
Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72
Планы индийского руководства по приобретению 1770 единиц перспективной боевой техники, которые должны прийти на смену устаревающим танкам Т-72, были озвучены СМИ Индии еще осенью 2018 года.
Политика Сегодня 27 июня в 02:38
Шоу-бизнес
Шнуров написал матерный стих о нападении на Собчак в монастыре
Instagram Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о нападении на Ксению Собчак и ее съемочную группу в монастыре на Урале.
РЕН ТВ вчера в 08:27
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
РИА Новости 05:14
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Футбол
СМИ: «Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона
Каталонская "Барселона" уволит наставника Кике Сетьена по окончании сезона, передает Goal.com.
Газета.Ru 05:13
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
Экономика
Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Футбол
Хакими пройдет медосмотр в «Интере» во вторник
Сегодня миланский и мадридский клубы согласуют последние детали трансфера, а завтра 21-летний марокканец пройдет медосмотр в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru 03:30
Здоровье
В Прикамье выявили 55 новых случаев COVID-19
Пермь, 28 июня 2020, 15:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки обнаружено 55 случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 08:59
Общество
В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Происшествия
В Брянске на чиновника Сенокоса завели второе дело за крупную взятку
В Брянске на заместителя директора управления капитального строительства Романа Сенокоса завели второе уголовное дело за крупную взятку.
Брянские новости 05:24
Общество
ЦИК усмотрел признаки сговора в действиях проголосовавшей трижды жительницы Израиля
Яэли Ильински, проголосовавшей в Израиле трижды по поправкам в Конституцию, грозит привлечение к ответственности за неоднократное голосование группой лиц по предварительному сговору, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Интерфакс 05:59