Политика
RT на русскомТрамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
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«США были слабы во всем»: Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Комсомольская правдавчера в 10:53
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Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
ЖКХ
В Волгоградской области озвучены тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
В Волгоградской области с 1 июля изменятся тарифы на оплату ЖКХ. Некоторые услуги подорожают, а некоторые наоборот, будут дешевле.
Южный Федеральный вчера в 21:07
Армия и оружие
Разработан микроиндикатор для двигателя истребителя
Наиболее часто пилоты истребителей сталкиваются с кратковременной потерей сознания из-за перегрузок и гипоксией.
Популярная механика 26 июня в 02:20
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Газета.Ru вчера в 18:12
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Минтруд России не поддержал идею единовременной выплаты десяти тысяч рублей на детей 16 и 17 лет.
НТВ 27 июня в 01:50
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор вчера в 13:05
Происшествия
Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге
Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.
LipetskMedia.ru 01:17
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com 27 июня в 10:39
Здоровье
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 32 человек
Абакан, 29 июня 2020, 05:55 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:55
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
Опубликовано «лучшее фото» НЛО за 40 лет
Житель Польши сделал, по словам уфологов, лучшие снимки НЛО за 40 лет, пишет The Mirror.
Известия вчера в 18:00
Политика
Китай выражает США протест из-за давления на компании КНР
Китай выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские компании и призывают американскую сторону прекратить подобные действия.
RT на русском 00:06
Гаджеты
Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств
В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
Evo-rus.com вчера в 11:49
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 10:02
Гаджеты
Топовые смартфоны Xiaomi 2021 года окажутся дороже нынешних флагманов
В 2021 году ожидается переход на чипы следующего поколения Snapdragon 875, которые окажутся значительно дороже.
3DNews 01:18
Общество
В России с 2021 года стартапы могут приравнять к дипломным работам
В России со следующего года стартапы могут стать аналогами дипломных работ для выпускников как минимум 40 вузов страны.
Невские Новости 00:19
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:29
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51