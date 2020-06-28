Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
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В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
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Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

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Общество

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Китай выражает США протест из-за давления на компании КНР

Китай выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские компании и призывают американскую сторону прекратить подобные действия.
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Гаджеты

Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств

В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
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Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

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Общество

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Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
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