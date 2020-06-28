По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.

Трамп высказался о причине исключения России из G8

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